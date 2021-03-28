Изменение цвета мочи может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем

Вашингтон, 28 марта. Состояние мочи является индикатором здоровья человека, поэтому изменение ее цвета может указывать на нарушения в организме, предупреждают специалисты.

Если моча на протяжении долгого времени остается прозрачной, то человеку следует сократить количество выпиваемой воды, поскольку такая привычка может лишить организм важных для него электролитов. Об этом сообщают эксперты медицинского портала Healthline.

Оранжевая моча, как правило, возникает из-за обезвоживания. Однако изменение цвета может произойти из-за попадания желчи в кровоток или проблем с печенью. Потемнение мочи тоже нельзя игнорировать, предупредили медики. Изменение ее цвета на коричневый может быть связано с патологиями печени, поджелудочной железы, почек, а порой и с онкозаболеваниями.



Красная или розовая моча может говорить о том, что в нее попадает кровь. Дисфункция внутренних органов может нарушать обмен веществ, из-за чего моча станет синей или голубой. А наиболее частое объяснение помутнения мочи — это инфекция мочевыводящих путей или заболевание почек.

Россиянам ранее назвали опасные для здоровья модные тренды в одежде. Например, черный список пополнили джинсы skinny, поскольку тесные штаны нарушают кровообращение и повышают риск развития варикоза и целлюлита.