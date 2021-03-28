Переводчик Горбачева назвал фразу, которая поставила его в тупик

Москва, 28 марта. Переводчик бывшего президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко заявил, что у него иногда возникали сложности с переводом на английский язык фраз политика.

По словам Палажченко, его поставила в тупик фраза «Нельзя страну ломать через колено». Он подчеркнул, что фразеологизм является «очень ярким», однако с его переводом возникла сложность. В результате для передачи смысла переводчик использовал выражение «break the back», которое означает «сломать спину».

Помимо этого, он добавил, что затрудняют перевод различные русские слова, которые крайне редко употребляются. К примеру, «подснежник» или «подберезовик». Кроме того, он заявил, что чаще ситуации, когда «и не знаешь, как сказать», возникают на различных протокольных мероприятиях, чем на переговорах на государственном уровне.

Ранее бывший президент СССР заявил, что референдум по сохранению Советского Союза, который был проведен 30 лет назад, «был необходим». По его словам, результаты референдума были «поразительны», так как большая часть советских граждан предпочла сохранить СССР. Он также отметил, что по итогам голосования был инициирован Ново-Огаревский процесс по разработке Союзного договора.