Австралийский телеканал прервал трансляцию из-за кибератаки

Канберра, 28 марта. Прямой эфир телеканала Channel Nine прервался из-за хакерской атаки, руководство канала было вынуждено поставить эфир запись другой программы.

Руководство канала надеется, что трансляцию удастся восстановить позже.

«Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неожиданными обстоятельствами в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Руководство телеканала приняло решение о трансляции ранее записанной программы.

Ранее стало известно, что Австралия приняла участие в переговорах с США в рамках встречи стран Quad. В ходе консультаций спикеры обсудили политику Китая.