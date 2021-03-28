Кабмин утвердил алгоритм межведомственного взаимодействия при распространении COVID-19

Москва, 28 марта. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о едином алгоритме межведомственного и межрегионального взаимодействия при ухудшении ситуации с коронавирусом.

Этот механизм позволит эффективнее сдерживать распространение инфекций. Об этом сказано на официальном сайте правительства. В сообщении отмечается, что этот алгоритм поможет лучше координировать деятельность органов власти всех уровней.

«В России начнет действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Анатолий Вассерман прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Украине. По его словам, она приобретает катастрофический характер.