Путин все еще не рассказал, какую вакцину от коронавируса использовал

Москва, 28 марта. Президент России Владимир Путин не раскрыл, какой из трех российских вакцин от коронавируса привился. По словам главы государства, это знает только его врач.

Лидер Российской Федерации заявил, что не называл даже своим коллегам выбранную вакцину от COVID-19. Кроме того, он добавил, что после вакцинации не было выявлено каких-либо серьезных побочных эффектов.

По словам Путина, российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам. Он уточнил, что одна держится чуть дольше, а у другой — чуть меньше уровень защиты, однако она помягче.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, почему еще не прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.