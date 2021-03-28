Компания Mercedes представила интерьер нового электромобиля EQS 2022

Штутгарт, 28 марта. Флагманский EQS станет первой моделью из семейства EQ, которая будет основана на модульной архитектуре, созданной для электромобилей класса люкс и представительского класса.

Таким образом, немецкие дизайнеры получили возможность создать абсолютно новый облик салона. Серийная версия салона полностью отличается от представленной ранее в EQS Concept.

Новый MBUX Hyperscreen играет ключевую роль в интерьере авто. Он представляет собой три крупных дисплея под единым устойчивым к царапинам стеклом, покрывающим всю переднюю панель. Звуковое сопровождение в электрокаре начинается еще до того, как водитель и пассажиры садятся в EQS 2022 — звуки приветствуют их, когда они приближаются к автомобилю. Mercedes EQS 2022 года будет представлен на рынке Европы в августе текущего года.

Автопроизводитель Mercedes-Benz ранее объявил о разработке электрокросса Smart совместно с китайской Geely. Работа ведется над пятидверным автомобилем, силовой агрегат которого будет полностью на электрической основе, сообщил глава бренда Smart Дэниел Лескоу.