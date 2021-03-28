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Компания Mercedes представила интерьер нового электромобиля EQS 2022

Компания Mercedes представила интерьер нового электромобиля EQS 2022

Штутгарт, 28 марта. Флагманский EQS станет первой моделью из семейства EQ, которая будет основана на модульной архитектуре, созданной для электромобилей класса люкс и представительского класса.

Таким образом, немецкие дизайнеры получили возможность создать абсолютно новый облик салона. Серийная версия салона полностью отличается от представленной ранее в EQS Concept.

Новый MBUX Hyperscreen играет ключевую роль в интерьере авто. Он представляет собой три крупных дисплея под единым устойчивым к царапинам стеклом, покрывающим всю переднюю панель. Звуковое сопровождение в электрокаре начинается еще до того, как водитель и пассажиры садятся в EQS 2022 — звуки приветствуют их, когда они приближаются к автомобилю. Mercedes EQS 2022 года будет представлен на рынке Европы в августе текущего года.

Автопроизводитель Mercedes-Benz ранее объявил о разработке электрокросса Smart совместно с китайской Geely. Работа ведется над пятидверным автомобилем, силовой агрегат которого будет полностью на электрической основе, сообщил глава бренда Smart Дэниел Лескоу.

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