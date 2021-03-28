Анастасия Спиридонова покорила судей шоу «Точь-в-точь» образом Дайаны Росс

Москва, 28 марта. Выступление певицы Анастасии Спиридоновой в образе американской исполнительницы на шоу «Точь-в-точь» произвело фурор. Жюри программы было в восторге от номера.

Спиридонова исполнила композицию I Will Survive. Ее выступление покорило судей, и каждый из них поставил ей по пять баллов.

Юморист Максим Галкин заявил, что финалистке «Голоса» удалось передать основную природу американской звезды, которая, по словам артиста, «вся немножко в кукольном домике барби». Народный артист Михаил Боярский вслед за Галкиным отметил, что певица точно передала американскую коллегу: ее расслабленное тело и интонации. Он похвалил создателей платья и парика Спиридоновой.

Не отставал от коллег и актер Леонид Ярмольник. Он тоже высказал слова восхищения в адрес певицы.

«Спасибо большое, это действительно начало праздника, у меня такое ощущение, что ты этот номер готовила с детства. Спасибо, что ты даришь нам этот праздник», — сказал артист в эфире программы.

Актер Максим Аверин тоже был доволен выступлением, но отметил, что в номере есть над чем работать.

В прошлый раз звезда «Склифосовского» «разнес» певца Митю Фомина, который выступал в образе лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. Аверин, задавшись вопросом, как можно оценивать «никакое» выступление, заявил, что может поставить только два балла.