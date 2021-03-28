Президент РФ назвал условие для снятия коронавирусных ограничений

Москва, 28 марта. Президент России Владимир Путин объяснил, когда в стране будут отменять введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения.

Запреты станут постепенно снимать, как только у населения выработается популяционный иммунитет к COVID-19, сказал глава государства. Чтобы это произошло, прививку должны получить около 70% взрослых россиян.

«Если массовая вакцинация пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы должны достигнуть такого показателя», — подчеркнул Путин.

Согласно последним данным, в России выявлено 9088 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в 84 регионах страны. Скончались 336 пациентов, а полностью победили болезнь 8630 человек.