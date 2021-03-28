Курянин на биржевой платформе потерял два миллиона рублей

Курск, 28 марта. 73-летний курский пенсионер захотел заработать денег, но в итоге стал жертвой мошенников потерял два миллиона рублей. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Курянин зарегистрировался на сайте биржевой платформы и с ним связались люди, представившись брокерами. Они убедили мужчину перевести на свой счет 20 тысяч рублей и установить спецпрограмму для «работы». Как стало известно, с помощью нее мошенники могли управлять компьютером пенсионера.

Злоумышленники продолжали «выкачивать» деньги у курянина. За пять месяцев им удалось получить на свой счет два миллиона рублей.

Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупных размерах, организованное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафов до одного миллиона рублей.

«Людей легче обмануть, чем убедить, что они обманутые, поэтому, когда они видят рост их сбережений, они не обращаются к здравому смыслу, а ими руководит жажда наживы», — рассказывает юрист.

По словам Олега Никитина, шансы найти мошенников равны практически нулю, поскольку они могут находится на другой стороне земного шара, используя специальные программы они могут подменивать номер, создавая видимость звонка из России.

Ранее ФАН сообщал, что курского бизнесмена обвинили в краже 16 млн рублей, выделенных на жилье для детей-сирот. Обвиняемый, получив более 16 миллионов рублей, предназначенных для реализации проекта, успел потратить их на свои личные потребности.