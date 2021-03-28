Счастливый Шепелев опубликовал фото возлюбленной после родов

Москва, 28 марта. Отец троих детей Дмитрий Шепелев не перестает радоваться своему счастью. В Instagram он опубликовал снимок из палаты возлюбленной дизайнера Екатерины Тулуповой.

Недавно популярный телеведущий в третий раз стал отцом — гражданская жена родила ему мальчика, имя которого пока не раскрывается. Шоумен не может скрыть радостных эмоций и делится своим счастьем с фолловерами. На новом снимке в соцсети Шепелев позирует на фоне супруги, которая все еще лежит на больничной койке после родов.

«Удивительное приключение продолжается. Счастлив», — подписал шоумен.

Накануне родов Шепелев вместе с возлюбленной проводили время на вечеринке в компании друзей. Именно там у Тулуповой начались схватки, и паре пришлось срочно ехать в госпиталь. Артист отметил, что историю появления их ребенка на свет они с супругой будут еще долго вспоминать и пересказывать детям.

Ребенок стал вторым для телеведущего и для Тулуповой и первым совместным. У дизайнера есть дочь Лада, которую она родила в первом браке, а Шепелев воспитывает сына Платона, которого ему подарила певица Жанна Фриске незадолго до своей смерти. Теперь в семье Шепелева будет расти трое детей. По информации в Сети гражданская жена шоумена рожала в элитном госпитале «Лапино». Питание в медицинском учреждении разрабатывается специальной ресторанной службой и происходит шесть раз в день.