США, Япония и Южная Корея могут провести трехсторонние переговоры в апреле

Токио, 28 марта. Руководители внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи рассматривают возможность организации трехсторонней встречи в апреле, сообщили журналисты.

В ходе переговоров могут обсуждаться Китай и КНДР. Об этом рассказали в агентстве Kyodo. Встреча может пройти в Соединенных Штатах. Данное мероприятие станет первой встречей глав внешнеполитических ведомств трех стран в подобном формате после вступления в должность американского президента Джо Байдена.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил о провале попыток Вашингтона наладить диалог с Пхеньяном. США концентрировали усилия для обеспечения успешных переговоров месяц. Соединенные Штаты стремились предотвратить обострение напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном.