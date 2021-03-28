Айза официально сменила подпись в паспорте на рисунок сердца

Москва, 28 марта. Телеведущая и блогер Айза Долматова осуществила свою давнюю мечту. Артистка официально изменила подпись в документе через паспортный стол.

Многие знакомые отговаривали ее от детского поступка и призывали к более серьезному поведению. Однако Айза поступила так, как считала нужным. Теперь в ее паспорте в графе «личная подпись» красуется сердечко, нарисованное черной ручкой. В социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, на котором оставляет «автограф» в документе.

«Мой босс, бро Даша против, но я же упертый баран — Долматова Айза», — с юмором подписала артистка.

Пиар-директор блогера, которую она упоминает в посте, осталась недовольна этим решением. Коллеги же по звездному цеху с юмором поддержали ее игривое решение.

За последние недели паспорт Айзы претерпел большое количество перемен. Недавно артистка решила отказаться от фамилии своего второго мужа серфера Дмитрия Анохина и вернулась к привычной для нее фамилии первого мужа — Долматова. Такое решение она приняла после откровенного признания о том, что вышла замуж во второй раз без особых чувств. Блогер заявила поклонникам, что в своей жизни любила только двух мужчин — Гуфа и певца Олега Майами.