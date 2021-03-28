Инвестиции в искусственный интеллект сократились в России почти на четверть

Москва, 28 марта. Ученые Стэнфордского университета пришли к выводу, что российские компании-разработчики искусственного интеллекта сумели привлечь меньше инвестиций ,чем в прошлом году.

Согласно отчету AI Index report 2021, проведенному специалистами Стэнфордского университета, вложения в искусственный интеллект (ИИ) в Российской Федерации снизились. Так, если в 2019 году они составляли 26 млн долларов, то в прошлом году их объем уменьшился до 18 млн долларов, пишет газета «Известия».

Аналитики считают, что падение интереса к этой сфере в России связано с высокими рисками и общим снижением привлекательности вложений в проекты из-за пандемии.

Примечательно, что российская отрицательная динамика накладывается на глобальный рост инвестиций в сектор. Статистика сообщает о десятипроцентном инвестиционном скачке (до 42 млрд долларов) в сегмент искусственного интеллекта. При этом, число мировых стартапов уменьшилось с 2199 до 692 новых производителей.

Президент Biolink.Tech Евгений Черешнев полагает, что падение уровня инвестиций характерно для государств, где традиционно предпочитают не рисковать. Представители Министерства экономического развития уточнили, что осуществить проведение точного подсчета сложно из-за частой интегрированности проектов, однако доля вложений в ИИ действительно сократилась.

Тем не менее, в России продолжают заниматься разработкой инновационных продуктов. Недавно ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали нейросеть для разработки сверхпрочных материалов.