PR-эксперт объяснила «растительность» и нестандартный подход в рекламе

Современные рекламные тенденции шагнули так далеко вперед, что некоторые приемы мировых брендов могут не только удивлять, но и шокировать. PR-эксперт, консультант, коуч, писатель Юлиана Шунина в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, для чего рекламе естественная «растительность» и нестандартный подход.

«Нестандартные рекламные образы призваны зародить в душе человека искру неловкости, раздуть пламя сомнений и даже зажечь факел недовольства. Поэтому специалисты по рекламе все чаще прибегают к таким приемам», — объясняет эксперт.

По словам Юлианы Шуниной, природа рекламного дела непроста и противоречива. Решения, которые лежат на поверхности, не цепляют искушенную публику. Особенно сейчас.

Совсем недавно в Сети появилась информация о том, что бренд спортивной одежды Adidas для презентации новой коллекции пригласил модель с небритыми подмышками, что вызвало бурю негодования общественности.

Стоит заметить, на сегодня это не единственный пример с нестандартными PR-решениями. Однако для эксперта в области рекламы такой подход неудивителен и легко объясним.

«В разные времена противоречивые образы были разными. Подобная драматизация, по сути, обычного торгового предложения дает вирусный охват в смежных с рекламой сферах — PR и SMM. Контринтуитивные приемы, те самые, которые вызывают ощущение «не может быть» — верный спутник рекламы с момента ее появления на свет», — объясняет Шунина.

Что не говори, а «вирусностью» небритые подмышки Adidas насытились сполна. Даже представители российского шоу-бизнеса обратили внимание на рекламу спортивного бренда. К примеру, телеведущую Ксению Бородину возмутил такой посыл компании.

Вероятно, небритые подмышки, неровные зубы или их отсутствие, трансгендеры, люди с ОВЗ, витилиго и другими заболеваниями, люди с инвалидностью и прочими особенностями в дальнейшем все чаще будут появляются на экранах телевизоров, представляя мировые бренды.

Но как быть с теми, кто довольно категорично относится к такого рода экспериментам? Не потеряют ли бренды своего потребителя?

«Я бы не стала говорить, что, используя образы отдельных социальных групп, бренд сужает свою целевую аудиторию. Скорее, подобные механизмы призваны дать этим рекламным решениям распространение не только в чисто рекламной среде, но и в социальных сетях, а также увеличить упоминания в прессе», — объяснила эксперт в области рекламы и продвижения.

Как говорится, цель оправдывает средства. Реклама призвана привлечь внимание, вот лучшие умы в этой области внимание и привлекают.

Ранее билборд с рекламой салона красоты возмутил севастопольцев. На рекламном щите изображен мужчина в женской одежде в экстравагантной позе.