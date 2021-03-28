Вассерман отреагировал на отказ властей Украины от российских вакцин

Киев, 28 марта. Ситуация с коронавирусом на Украине приобретает катастрофический характер, заявил публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, новая волна пандемии COVID-19 захлестнула Украину. Он провел сравнительный анализ украинских показателей распространения коронавируса с российскими.

«В расчете на душу населения на Украине выявлено раз в шесть-семь больше больных», — подчеркнул Вассерман.

Политолог также отметил, что это приводит к тому, что большая часть заболевших не выявляется до тех пор, пока симптоматика не обретет явных признаков. В итоге нагрузка на украинские медучреждения, специализирующиеся на лечении COVID-19, сейчас превышает ту, которая наблюдалась в пиковые моменты в России.

«Украина объявила Россию агрессором. И ради поддержания этой пропагандистской фальшивки поставлены под угрозу жизни всех, кто все еще пребывает под киевским контролем», — добавил он.

Политолог призвал украинцев задуматься о будущем государства и своей жизни при таких политиках во главе Украины.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 на Украине ухудшается. Строжайший карантин ввели в Киеве и еще 12 регионах государства.