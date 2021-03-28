Галкин назвал катастрофой выступление Ланской в шоу «Точь-в-точь»

Москва, 28 марта. Юморист Максим Галкин резко высказался о выступлении актрисы Валерии Ланской в программе «Точь-в-точь». Артистка была в образе Димаша Кудайбергена.

Актеры Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Михаил Боярский — члены жюри программы — поставили Ланской пятерки. Отличился только супруг Аллы Пугачевой — он выставил актрисе за выступление три балла.

Галкин сравнил Ланскую с казахстанским музыкантом и отметил, что у певца есть феноменальная свобода владения голосом. Это его и отличает от других исполнителей.

«Ну ты авантюристка. Но это была катастрофа, это было ужасно, ребята, вы меня простите. Нельзя ради того, что ты берешь там эти ноты высокие, полпесни «давиться» этим низом. Димаш невероятен, но я полномера переживал, как ты это поешь эти ноты», — сказал Галкин в эфире телешоу.

Не всегда судьи довольны выступлениями участников и не отказываются делать резкие замечания в адрес звезд. На прошлой неделе Максим Аверин в пух и прах разнес номер певца Мити Фомина, который пародировал лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского.