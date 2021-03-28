Берлин, 28 марта. Немецкие продуктовые магазины столкнутся с российскими конкурентами в Баварии. Все дело в том, что в Германию пришел дискаунтер Mere, принадлежащий дочерней компании российской сети «Торгсервис». Об этом пишет сетевое издание infranken.de.

«Каждый день только самые низкие цены», — звучит девиз русского супермаркета в Германии

Вскоре эта надпись появится в здании ранее закрытого супермаркета сети Rewe-Group в городе Альтенкунштадт.

Мэр населенного пункта Роберт Хюммер выразил свою искреннюю радость по поводу этого события. Он уверен, что теперь торговые площади больше не будут простаивать. Хюммер также уточнил, что 10% городского населения составляют социально незащищенные слои, которые испытывают сложности с приобретением продуктов питания.

По мнению главы города, в Баварии до сих пор еще не появилось ни одного магазина сети Mere, специализировавшегося на реализации продуктов питания с большим сроком хранения. В честь прихода русского супермаркета местное население готово закатить праздник.

«В день открытия магазина мы планируем провести праздничные мероприятия», — заявил Роберт Хюммер.

Он отметил, что все необходимые документы для открытия Mere уже готовы и местным властям осталось лишь ускорить открытие первого русского магазина в Баварии.

Немецкий политолог Александр Рар ранее подчеркивал, что современный Берлин, как и весь Запад, в целом сегодня уверенно заявляет, что Россия должна встроиться в систему западных ценностей, причем на вторых и третьих ролях. Эксперт уверен, что при такой точке зрения может сложиться неправильная позиция, которая в будущем превратится в разрушительную.