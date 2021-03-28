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Анастасия Волочкова раскрыла секреты своего питания

Анастасия Волочкова раскрыла секреты своего питания

Москва, 28 марта. Танцовщица Анастасия Волочкова питается очень скромно, чтобы поддерживать свою стройную форму. Секреты своего питания звезда раскрыла в эфире программы «Секрет на миллион».

Артистка, обучаясь еще в балетной школе, приучила себя к тому, чтобы не испытывать чувство голода. Звезда балета призналась, что ест не так много. На завтрак у нее куриный бульон, а вечером ест два яйца всмятку. Иногда, когда к знаменитости приезжает возлюбленный, она позволяет себе съесть мелкие креветки.

Весит бывшая прима Большого театра 53-54 килограмма. Такой вес ей позволяет сохранить отказ от всех вкусностей.

Когда знаменитость улетела на отдых на Мальдивы, она продолжала тренироваться и не нарушать правила питания. Чтобы оставаться стройной и подтянутой, она питалась на ужине одним шпинатом. Кроме шпината, рацион звезды состоит еще из брокколи со сладким перцем.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» Волочкова рассказала о сложных взаимоотношениях со своей дочерью от композитора и музыканта Игоря Вдовина. Балерина добавила, что не живет вместе с 15-летней дочерью и не хочет «быть нянечкой» для нее.

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