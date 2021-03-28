Анастасия Волочкова раскрыла секреты своего питания

Москва, 28 марта. Танцовщица Анастасия Волочкова питается очень скромно, чтобы поддерживать свою стройную форму. Секреты своего питания звезда раскрыла в эфире программы «Секрет на миллион».

Артистка, обучаясь еще в балетной школе, приучила себя к тому, чтобы не испытывать чувство голода. Звезда балета призналась, что ест не так много. На завтрак у нее куриный бульон, а вечером ест два яйца всмятку. Иногда, когда к знаменитости приезжает возлюбленный, она позволяет себе съесть мелкие креветки.

Весит бывшая прима Большого театра 53-54 килограмма. Такой вес ей позволяет сохранить отказ от всех вкусностей.

Когда знаменитость улетела на отдых на Мальдивы, она продолжала тренироваться и не нарушать правила питания. Чтобы оставаться стройной и подтянутой, она питалась на ужине одним шпинатом. Кроме шпината, рацион звезды состоит еще из брокколи со сладким перцем.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» Волочкова рассказала о сложных взаимоотношениях со своей дочерью от композитора и музыканта Игоря Вдовина. Балерина добавила, что не живет вместе с 15-летней дочерью и не хочет «быть нянечкой» для нее.