Экономист объяснил, как Tesla нарушает закон и подвергает опасности покупателей

Москва, 28 марта. Реализовывая автомобили Tesla, Илон Маск подвергает опасности своих покупателей. О том, как компания нарушает законы США, продавая авто за один биткоин, рассказал ФАН глава Центра экономических исследований «Института глобализации и социальных движений» (ИГСО, внесен решением Минюста РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) Василий Колташов.

«В США нельзя расплачиваться биткоинами, и Tesla прекрасно понимает, что предлагает покупателям нарушать законы. Биткоин и другие криптовалюты являются биржевыми товарами в США — не деньгами, не валютами», — объяснил эксперт.

Он предположил, что Tesla решила сыграть на мировом рынке через биткоин и продвигать свою продукцию таким образом.

«Очевидно, они предлагают покупателям за границами США обращаться к себе через какие-то свои подразделения. Они не дураки, они прекрасно понимают: курс биткоина сильно колеблется. По этой причине компания поднимает цену вверх. Она становится более гибкой», — добавил экономист.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что компания в ближайшее время сможет начать принимать биткоины в качестве оплаты своей продукции. За пределами США эта возможность станет доступна к концу года. Однако на сайте Tesla появилась информация, что покупка автомобиля за биткоин является очень рискованным решением, так как криптовалюта может вырасти в цене через пару дней — и покупатель может переплатить и 50% от цены машины.

Как ранее сообщал ФАН, сеть биткоин-банкоматов растет рекордными темпами: только с начала 2021 года их количество в мире увеличилось более чем на 20% и уже превысило 17 тысяч. Курс же биткоина к доллару вырос с 24 марта 2020 года почти в 8,5 раза: с 6762 до 56 889, а на пике доходил и до 61 290 долларов за биткоин.