Российские и зарубежные ученые нашли способ создания лекарств с помощью искусственного интеллекта

Москва, 28 марта. Нейронную сеть, способную создавать различные химические реакции, разработали совместно ученые из России, Японии и Франции.

Основным этапом в производстве новых лекарств является образование одного вещества из разных химических элементов. Новые технологии помогли разработать виртуальных скрининг, который помогает генерировать гипотетические структуры молекул. Однако синтез является значительно более сложным процессом.

Российские ученые совместно с коллегами из Франции и Японии создали искусственный интеллект, способный предугадывать химические реакции. Создатели технологии закодировали химическую реакцию в виде текстовой строки с данными об атомах, связях и реакционном центре. После анализа данных происходила генерация новых строк с химическими процессами. Исследователи стремились, чтобы полученные результаты были схожи с реакцией Сузуки, открытой в Университете Хоккайдо в 2013 году. Данная разработка используется при создании лекарств. Руководитель нового исследования Тимур Маджидов заявил, что новая технология позволит открывать новые химические реакции и создавать препараты.

Ранее сообщалось, что ученые из Пермского университета создали нейросеть для производства сверхпрочных материалов. Данная разработка может найти активное применение в сфере авиастроения.