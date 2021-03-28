Общественный транспорт охватит 776 сел и городов Мордовии

Саранск, 28 марта. Вопрос работы общественного транспорта в районах Мордовии поднял врио главы региона Артем Здунов. Он рассмотрел новую модель пассажирских перевозок, которую предоставил и. о. министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов. В документе расписан план работы общественного транспорта вплоть до 2023 года.

«Чтобы транспорт не ходил порожняком, а ходил там, где людям это действительно нужно — доехать до ФАПа, больницы, школы. В одном из районов, например, просили, чтобы можно было доехать до училища. Касается это, прежде всего, льготных категорий граждан», — подчеркнул Арем Здунов.

По словам главы минстроя Виктора Цыганова, график маршрутов в муниципальных районах скорректирован и охватит 776 сел и городов Мордовии. А это значит, что еще 97 тысяч человек получат возможность перемещаться между населенными пунктами на автобусах. Речь шла и об обеспечении бесплатным проездом пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий.

Во второй половине прошлого года многих районах Мордовии возобновилось муниципальное автобусное сообщение. В числе счастливчиков оказался Темниковский район. Но после перерыва в восемь лет найти перевозчика оказалось не так легко. Начинать работу в этом направлении практически с нуля согласилась одна компания Она закупила автобусы, провела работу с населением, разработала маршруты и транспорт между селами района пустила только к концу ноября.

«С января 2021 года нужно было заново проводить торги. Но в декабре стало известно, что в региональном бюджете деньги на это не заложены. И как дальше будет — неизвестно. Но мы понимаем, что пришло новое руководство региона, оно еще разберется с финансами. Чтобы не потерять перевозчика, который нам и так нелегко достался, мы стали оплачивать его услуги из районного бюджета», — рассказал о проблеме ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим.

В январе район выделил на перевозки 600 тысяч рублей, а в феврале сумму субсидии получилось сократить в два раза. Одни маршруты пришлось отменить, по другим сократить количество рейсов. Все зависело от потока пассажиров.

«Вот уже с марта мы вышли на нерегулируемый тариф без субсидирования. Даже при этом перевозчик работает в «минус». Стало известно, что автобусные перевозки в республике все же возродятся. На совещании с руководителем региона обсудили проблематику, был дан очередной старт, чтобы снова объявили торги к маю. То есть в мае будет финансирование. Мы заявили сумму в 400-500 тысяч», — добавил руководитель Темниковского района.

Ранее ФАН сообщил о подключении Рузаевского района Мордовии к системе «Умный транспорт». Теперь для того, чтобы успеть на работу ко времени, рузаевцам достаточно взять в руки смартфон и отследить путь нужного маршрута.