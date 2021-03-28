Члены ОНК навестили Навального в колонии

Владимир, 28 марта. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили Алексея Навального в ИК после заявлений об ухудшении его здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты России. Председатель ОНК Вячеслав Куликов уточнил, что во время беседы Навальный сказал, что ему нужны уколы «Диклофенак», чтобы снять болевой синдром.

«При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было»,— добавил Куликов.

В колонии под Владимиром Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», который был заменен с условного на реальный из-за многочисленных нарушений со стороны блогера.