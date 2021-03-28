Пьяный мужчина в Татарстане жестоко избил соцработницу за отказ дать сигарету

Казань, 28 марта. СК возбудил дело по факту избиения работницы социальных служб. Предполагаемым преступником оказался 33-летний мужчина, напавший на женщину за отказ дать сигарету.

Инцидент произошел в городе Агрыз Республики Татарстан. Неизвестный мужчина совершил наезд на автомобиле на соцработницу, а после избил ее. Подозреваемого местного жителя уже задержали.

В момент нападения мимо проезжал другой водитель, он остановил злоумышленника и отвез пострадавшую в больницу. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Уроженца Средней Азии задержали в Ленинградской области за нападение на мужчину, сообщал сайт 360tv.ru. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватился за бильярдный кий и избил оппонента.