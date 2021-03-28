Перенджиев сравнил новую военную стратегию Киева с деятельностью ИГИЛ

Москва, 28 марта. Политолог Александр Перенджиев назвал новую национальную военную стратегию Украины санкционированием подпольной террористической деятельности в России и Донбассе.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью Nation News заявил, что подписанная украинским лидером Владимиром Зеленским военная стратегия очень напоминает план террористических организаций в отношении ведения партизанских действий. Эксперт убежден, что таким образом власти Киева узаконили создание подполья, которое правительство не сможет контролировать.

«Это военная стратегия не цивилизованной страны, а какого-то квазигосударства, наподобие ИГИЛ1 (запрещено в России). Заявленное в военной стратегии официального Киева «движение сопротивления» и формирование системы «территориальной обороны» по факту ведет к созданию подпольных вооруженных ячеек, которые неизвестно кому будут подчиняться и неизвестно в каких целях действовать», — утверждает собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны готовиться к партизанской войне — соответствующий тезис был закреплен в тексте документа о новой национальной стратегии военной безопасности. В Киеве сделали упор на милитаризацию всего населения и войне на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.