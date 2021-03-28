Отец Маркл решил раскрыть правду о конфликте с дочерью в интервью Опре Уинфри

Лос-Анджелес, 28 марта. Интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл породило огромное количество скандалов. Спустя время отец герцогини Сассекской заявил, что расскажет правду об отношениях с дочерью.

Жена принца Гарри неоднократно рассказывала о тяжелых отношениях с отцом. Видимо, Тому Марклу надоело слушать заявления, и он решил поделиться своей версией событий. Интервью мужчина решил дать американской телеведущей Опре Уинфри.

По информации инсайдеров издания The Sun, несколько дней назад отец актрисы приехал к дому Опры, но не решился зайти внутрь. Он попросил службу безопасности ведущей передать ей записку. В британском таблоиде отмечают, что Том Маркл планирует объяснить, почему не общается с дочерью вот уже три года.

«Томас видел интервью, которое она взяла у них. Он считает, что заслуживает возможность высказать свое мнение», — сообщают инсайдеры.

После выхода скандального интервью общественность не перестает обсуждать отношения внутри Букингемского дворца. Недавно о ситуации высказался князь Монако Альбер II. Он подчеркнул, что понимает, о каком давлении говорят принц и его супруга, но уверен, что из семейных проблем не стоило устраивать шоу и выносить проблемы двора на всеобщее обсуждение.