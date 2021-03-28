Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбург, 28 марта. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге «Обход Верхней Пашмы», пять человек получили различные травмы, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По версии правоохранителей, ВАЗ-21099 при выезде на встречную полосу лоб в лоб столкнулся с KIA Seltos. Всех пострадавших доставили в больницу Екатеринбурга.

Участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Опьянения у водителей установлено не было. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Четыре человека погибли в аварии на трассе Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи в Дагестане, сообщал сайт 360tv.ru. Причины инцидента пока не установлены.