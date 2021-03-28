Экс-премьер Украины рассказал, как действия Киева уничтожили завод «Мотор Сич»

Киев, 28 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил ситуацию, которая сложилась вокруг предприятия «Мотор Сич».

По словам политика, завод начал «громить» еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Основная часть поставок шла в Россию, а другим странам они были не нужны, поскольку нигде в мире вертолеты, для которых «Мотор Сич» производит детали, больше не собираются, отметил Азаров.

«Есть в мире определенные ремонтные потребности, где эти вертолеты используются. Но все идет через российские фирмы, которые поставляли вертолеты в те страны, и сейчас осуществляют их обслуживание», — добавил он.

Так как все сервисные службы сосредоточены в России, украинский завод самостоятельно ничего поставлять не может. Разрыв поставок в РФ стал началом процесса по уничтожению Украиной этого высокотехнологичного предприятия, объяснил экс-премьер.

Бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев начал искать выходы на другие страны. Он мог бы предложить США инвестировать в завод, чтобы потом выкупить его, но американцам не нужны двигатели запорожского предприятия, рассказал Азаров.

«А вот Китай согласился. И понятно почему. Несмотря на активное развитие авиастроения в Китае, они не изготовляют такого уровня двигатели. Поэтому они заинтересовались взять это предприятие», — отметил политик.

Он подчеркнул, что с точки зрения премьер-министра Украины не отдал бы «Мотор Сич» никому. По словам Азарова, он бы обеспечил его госзаказом, поскольку стране нужны вертолеты и двигатели собственного производства. Однако официальный Киев об этом не думает, заключил экс-премьер.

Журналист Максим Максимов ранее раскритиковал национализацию «Мотор Сича». По его мнению, страны могут отказаться от инвестирования в Украину из-за скандала вокруг предприятия.