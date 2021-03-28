Волочкова рассказала, во сколько ей обходится отпуск на Мальдивах

Москва, 28 марта. Новый выпуск программы «Секрет на миллион» был посвящен известной балерине и светской львице Анастасии Волочковой. Артистка рассказала о своем мальдивском отдыхе.

За прошедшие десять лет Волочкова 17 раз побывала на Мальдивских островах. Она отметила, что это — единственное место, которое не надоело ей за много лет. Во время общения с ведущей программы Лерой Кудрявцевой балерина призналась, что панически боится летать, поэтому старается выбирать другие способы передвижения. Исключения она делает для полетов в Грецию и на Мальдивы.

Бывшая прима-балерина Большого театра пожаловалась на высокий ценник за отдых, несмотря на то, что ей сделали небольшую скидку.

«Это дорого, но мне сделали небольшую скидку. Но дороже стоили билеты — 100 тысяч эконом-классом в один конец. И это не был высокий сезон. И отель стоит 400–500 долларов в сутки», — отметила светская львица.

Волочкова рассказала, что просила персонал гостиницы, в которой она проживала, готовить ей шпинат на пару, поскольку этот продукт является важной частью ежедневного рациона звезды.

В рамках программы проходя полиграф, артистка призналась, что 15 лет назад у нее был страстный роман с известным голливудским актером Джимом Керри. Информацию подтвердил полиграфолог, который пришел в студию программы на НТВ.