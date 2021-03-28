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Волочкова рассказала, во сколько ей обходится отпуск на Мальдивах

Волочкова рассказала, во сколько ей обходится отпуск на Мальдивах

Москва, 28 марта. Новый выпуск программы «Секрет на миллион» был посвящен известной балерине и светской львице Анастасии Волочковой. Артистка рассказала о своем мальдивском отдыхе.

За прошедшие десять лет Волочкова 17 раз побывала на Мальдивских островах. Она отметила, что это — единственное место, которое не надоело ей за много лет. Во время общения с ведущей программы Лерой Кудрявцевой балерина призналась, что панически боится летать, поэтому старается выбирать другие способы передвижения. Исключения она делает для полетов в Грецию и на Мальдивы.

Бывшая прима-балерина Большого театра пожаловалась на высокий ценник за отдых, несмотря на то, что ей сделали небольшую скидку.

«Это дорого, но мне сделали небольшую скидку. Но дороже стоили билеты — 100 тысяч эконом-классом в один конец. И это не был высокий сезон. И отель стоит 400–500 долларов в сутки», — отметила светская львица.

Волочкова рассказала, что просила персонал гостиницы, в которой она проживала, готовить ей шпинат на пару, поскольку этот продукт является важной частью ежедневного рациона звезды.

В рамках программы проходя полиграф, артистка призналась, что 15 лет назад у нее был страстный роман с известным голливудским актером Джимом Керри. Информацию подтвердил полиграфолог, который пришел в студию программы на НТВ.

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