Тела двух мертворожденных детей нашли на мусорке в Волгограде

Волгоград, 28 марта. Двух новорожденных младенцев нашли на улице Химзаводской в Кировском районе города. По предварительным данным, у беременной женщины случился выкидыш.

Дети оказались мертвыми. Вероятно, случившаяся трагедия отразилась на психическом состоянии матери, что и послужило причиной такого поступка. Личность женщины установили по чеку в пакете, в котором лежали младенцы, передает kp.ru.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка. О возбуждении уголовного дела в отношении матери малышей пока речи не идет.