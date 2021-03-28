Украинцу пригрозили отрезать палец из-за песен Моргенштерна

Киев, 28 марта. Музыканта, который исполнял песни российского рэпера Моргенштерна, едва не избили на Украине.

Группа людей подошла к исполнителю и заявила, что петь песни рэпера нельзя. Радикалы, решившие разобраться с парнем, заявили, что эти песни «вырождают украинскую нацию». При этом неизвестные угрожали музыканту расправой.

Испугавшись, артист прекратил петь треки артиста. Он также пообещал, что такого никогда не повторится и поклялся матерью. Активисты ударили его в живот и пообещали в следующий раз отрезать палец.

Полицейские задержали ученика одного из лицеев города Мец, сообщал ФАН. Мальчик угрожал зарезать учителя.