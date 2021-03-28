В Госдуме рассказали о наиболее вероятных сроках нападения ВСУ на Донбасс

Москва, 28 марта. Украинские военные продолжают повышать активность у линии разграничения. Вполне вероятно, что скоро последует атака ВСУ на Донбасс, предположил председатель Госдумы Юрий Швыткин.

На данный момент Вооруженными силами Украины активно стягивают военную технику и личный состав к линии соприкосновения в зоне Донбасса. Такие действия повышают напряжение и создают предпосылки к эскалации конфликта, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«При этом Украина полностью не выполняет Минские соглашения о прекращении огня. Пополнение людского ресурса и бронетанковой техники, переформирование воинских частей может свидетельствовать о том, что начнутся боевые действия», — отметил он.

Согласно предположению Швыткина, наиболее вероятно, что обострение военного конфликта может быть спровоцировано уже этой весной или летом.

Также он отметил, что Россией прикладываются все дипломатические усилия, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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