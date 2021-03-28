Эксперт рассказал о «хищной политике» Украины в отношении Крыма

Во время недавнего совещания по развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин заявил, что объем частных инвестиций в экономику республики до 2025 года должен превысить 1 триллион рублей. Он подчеркнул, что государство сделало большой вклад в развитие инфраструктуры полуострова, это должно способствовать реализации всевозможных инвестиционных проектов, причем во всех отраслях.

В комментарии ФАН экономист Василий Колташов отметил, что инфраструктура региона за последние семь лет, пока Крым находится в составе России, действительно сильно изменилась, особенно в сравнении с тем, что было в украинские времена. Он добавил, что полуостров обладал и обладает огромным инвестиционным потенциалом.

«Проблема состояла в том, что республика во времена Украины не могла реализовать данный потенциал по нескольким причинам. Первая: происходил административный хаос и кошмар, потому что не было, например, нормального учета собственности, земельных участков, помещений. И, естественно, были большие проблемы с тем, чтобы построить новые здания, что связано с неизбежными коррупционными схемами, поскольку никогда нельзя было точно определить, чья там земля и кому что принадлежит», — сказал собеседник ФАН.

Вторая проблема касалась просто «хищной политики» в отношении Крыма, то есть изъятия ресурсов, продолжил эксперт. Весь юго-восток Украины, включая полуостров, должен был спонсировать всех остальных, что он и делал, причем в недобровольном порядке.

«Российская политика в отношении Крыма оказалась принципиально другой, потому что она была направлена на постепенное преодоление административного кошмара, унаследованного после Украины. Это нужно для того, чтобы для инвесторов ситуация была понятной, прозрачной и удобной для работы. Эти задачи решались с момента воссоединения Крыма с Россией, но наиболее активная фаза началась после 2016 года. Кроме того, Крым получил принципиально важный и необходимый для его развития поток туристов, особенно летом 2020 года, когда за границу уехать было невозможно. В тот момент российские туристы обнаружили, что на самом деле Крым при России и при Украине — это два совершенно разных места», — отметил Василий Колташов.

По его словам, за последние семь лет в республике существенно улучшилось качество сервиса, инфраструктуры, в которую вложилась Российская Федерация, потому что без ее развития не бывает роста капиталовложений в частный сектор, который опирается как раз на инфраструктуру. Причем работа Крыма над ней не прекращена — она продолжается.

«Да, есть еще некоторые недостатки, однако полуостров уже начал постепенно реализовывать свой потенциал за счет России, поэтому инвесторам теперь понятно, какая перспектива той среды, в которую они осуществляют капиталовложения. В целом Крым оказался совсем в другой зоне подхода к развитию промышленности и производству. Российская политика — это протекционистская политика, которая поощряет собственного производителя, что просто не могло не отразиться положительно на регионе. Соответственно, инвестор знает, что если он создает что-то капитальное, производственное, то будет работать в системе, где его не будут подставлять под удар, разорять. В данном случае он, наоборот, может рассчитывать на какую-то поддержку. Это касается, например, крымских виноделов, если говорить конкретно про этот регион», — подчеркнул экономист.

Василий Колташов также напомнил, что политика Украины была совершенно обратной, поскольку тогда просто разоряли собственного производителя, не защищая его и не поддерживая. В этом и кроется причина положительных сдвигов развития Крыма и привлечения крупных инвестиций, в том числе иностранных, если говорить в сущности, а не цифрах, констатировал собеседник ФАН.

Стоит отдельно отметить, что на территории Крыма и Севастополя действует Свободная экономическая зона, которая дает особые преференции для бизнеса. Однако крупных инвесторов, которые работают в разных странах, пугают западные санкции, поскольку за сотрудничество с республикой тоже можно попасть под ограничения, и тогда пострадает их бизнес.

Но власти республики решают эту проблему, поскольку разрабатывается специальный законопроект, который позволит частным инвесторам вкладывать деньги в Крым без риска попасть под западные санкции. На полуострове предлагают создать «особые административные районы» (ОАР). Если стать их участником, то данные бизнесмена будут находиться в закрытом доступе, соответственно, никакие возможные ограничения со стороны США или Евросоюза инвестора уже не будут беспокоить.

Ранее ФАН сообщал, что ученые жестко раскритиковали идею переброски воды из Дона в Крым.