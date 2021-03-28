Невролог рассказал, как беременность влияет на мозг женщины

Москва, 28 марта. Изменения, которые происходят с мозгом женщины во время беременности, назвал невролог Павел Хорошев. Некоторые отделы органа уменьшаются в объеме.

Беременность вызывает изменения в головном мозге. Прежде всего происходит увеличение гипофиза. Процесс обеспечивает перестройку гормональной системы всего организма женщины. Отдел мозга, который отвечает за эмоциональное поведение, тоже становится больше. В этот период женщина особенно уязвима, и изменения помогают ей распознавать опасность, которая может исходить от окружающих. Также наблюдается усиление функции распознавания лиц.

«Никакой утечки мозгов нет. Во время беременности происходит очень мощная эндокринная перестройка всего организма женщины», — отметил врач.

Другие отделы мозга уменьшаются, но это не сказывается на их функционале. Среди них гиппокамп, ответственный за короткую память. Однако женщина решает задачи не хуже обычного, и на общую память это не влияет.

«Женщины не становятся глупее. Просто происходит временное уплотнение этих областей», — объяснил Хорошев.

До этого будущим роженицам рассказали, от каких продуктов стоит отказаться во время беременности. Женщинам дали советы, как составить рацион.