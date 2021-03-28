Зарубежные ученые рассказали, как производить пальмовое масло без вреда для экологии

Москва, 28 марта. Производство пальмового масла можно увеличить и без уничтожения территорий тропических лесов, считают исследователи.

Высокий спрос на пальмовое масло побуждает фермеров вырубать тропические леса, создавая плантации для производства данного продукта. Авторы исследования попытались разобраться, как увеличить производство масла без расширения соответствующих территорий.

Они считают, что необходимо создать систему использования земляных ресурсов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Sustainability. Треть объема пальмового масла производится в Индонезии. Мелкие фермеры являются владельцами 42% земель, на которых производят продукт. Остальная доля принадлежит крупным компаниям. По результатам исследования, фермерам необходимо увеличить эффективность сбора урожая и борьбы с сорняками, а также качественнее ухаживать за растениями. Ученые обсуждают этот вопрос с производителями, организациями и властями страны, стремясь увеличить объем производства.

Ранее сообщалось, что уничтожено две трети тропических лесов планеты. Более половины из них принадлежали Южной Америке.