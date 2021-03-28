Москва, 28 марта. Нидерландская компания Philips объявила о продаже своего подразделения по производству бытовой техники. Стоимость сделки оценивается в 3,7 млрд евро.

Новым владельцем подразделения может стать инвестиционная компания Hillhouse Capital. Ожидается, что организации подпишут соглашение к третьему кварталу 2021 года. Перед этим они должны получить необходимые разрешения от регуляторов.

Philips рассчитывает после уплаты налогов и связанных со сделкой расходов получить выручки в размере около 3 млрд долларов. Гендиректор Royal Philips Франс ван Хаутен заявил, что в дальнейшем компания намерена сосредоточиться на расширении лидерства в области технологий здравоохранения и продолжить стратегию по преобразованию в поставщика медицинского оборудования.

Триммер Philips One Blade Pro QP6520/20 ранее был признан одним из лучших устройств для самостоятельного ухода за растительностью на лице. Федеральное агентство новостей перечислило основные критерии при выборе триммера для стрижки бороды.