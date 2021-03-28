В Германии оценили риск появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса

Берлин, 28 марта. Следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к уже существующим вакцинам, заявил глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун.

Это произойдет в том случае, если параллельно с вакцинацией будет наблюдаться быстрый подъем заболеваемости COVID-19. При этом придется разрабатывать новые вакцины и начинать прививочную кампанию заново.

«Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново», — объяснил Браун.

По его словам, такой сценарий нельзя допустить «любой ценой». Германия на данный момент переживает «самую опасную фазу пандемии», добавил Браун. Третья волна эпидемии может оказаться даже хуже второй из-за более заразной мутации вируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что массового распространения мутировавших штаммов коронавируса из других стран в РФ нет. Что касается коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян, то он может сформироваться к августу.