Отец Героя России Магомеда Нурбагандова баллотируется в Госдуму от Дагестана

Махачкала, 28 марта. Отец Героя России Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Дагестана. Он примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Нурбагандов-старший наряду с еще пятью членами и сторонниками партии значится в списке кандидатов, заявившихся на праймериз от республики, намеченный на 24-30 мая. На сайте «Единой России» отмечается, что он будет участвовать в голосовании по списку.

Нурбаганд Нурбагандов ранее работал школьным учителем в одной из сельских школ в Дагестане, возглавлял местное управление налоговой инспекции и филиал Россельхозбанка. С 2018 года он является директором Сергокалинской средней школы, названной в честь его героически погибшего сына Магомеда. Нурбагандов старший — заслуженный экономист Республики Дагестан, входит в состав общественного совета при Главном управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов были убиты боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 близ села Сергокала в июле 2016 года. Узнав, что Магомед Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев покинуть ряды полиции и отказаться от борьбы с вооруженными бандформированиями. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее Абдурашид Нурбагандов посмертно был награжден орденом Мужества, а Магомеду Нурбагандову также посмертно указом президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением дагестанского полицейского. Его инициатором стал местный спортивно-патриотический клуб.

1 Организация запрещена на территории РФ.