Рекордное число заболевших коронавирусом за сутки обнаружено в Индии

Нью-Дели, 28 марта. Количество случаев заражения COVID-19 в Индии за сутки увеличилось на 62 631. Это считается самым высоким приростом за действующий год.

Всего за время пандемии в Индии обнаружено 11 971 624 случаев заражения коронавирусом. По такому показателю страна расположилась на третьем месте после США и Бразилии как в отношении общего количества заражений, так и по приросту.

Однако по числу обнаруженных случаев на единицу населения Индия не вошла даже в сотню, вероятнее всего, по причине одного из наибольших в мире показателей численности населения. По нему это государство многократно превосходит все страны мира, уступая только Китаю.

Недавно также сообщалось, что ученые зафиксировали новую опасную мутацию COVID-19 у туристов из Танзании. Отмечено, что новый штамм является наиболее опасным среди всех известных ранее.