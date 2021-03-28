Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии Мощный взрыв прогремел у римско-католической церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы. СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей сообщают по меньшей мере о десяти пострадавших. Раненых доставили в местную больницу. Это те, кто в момент взрыва выходил из храма. Прихожане внутри церкви остались целы и невредимы. Предположительно, атаку устроил террорист-смертник. Он скончался на месте. Пока никто не взял на себя ответственность за публичную расправу. Кто бы это ни был, ему удалось омрачить один из главных христианских праздников: сегодня католики всего мира за неделю до Пасхи отмечают Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Примечательно, что в разные годы террористы выбирают именно пасхальные торжества для атак на христиан. В 2017-м в Вербное воскресенье смертники взорвали три церкви в Египте, погибли 45 человек. Серия нападений в Шри-Ланке двумя годами позже в праздник Светлого Христова Воскресения унесла 253 жизни. В самой Индонезии помнят кровавые теракты в христианских церквях в мае 2018 года. Ко всем злодеяниям приложило руку запрещенное в России «Исламское государство».

В Британии задержаны 13 участников акции против локдауна Гнев людской: 13 человек задержаны, девять полицейских ранены в британском Брадфорде. Неутешительный итог народных выступлений против очередного локдауна. Аналогичные акции проходят во многих городах страны. Уставшие от нескончаемого антиковидного карантина жители Соединенного Королевства прорывают оцепление и устраивают потасовки со стражами правопорядка. Третий карантин в государстве стал таким же строгим, как и первый: британцам запрещено выходить из дома без острой необходимости, закрыты все магазины, кроме продуктовых. Терпению наследников Шекспира пришел конец. Призрак ковида все еще бродит по Европе, где уже открыто говорят о третьей коронавирусной волне. При этом Лондон намерен, что называется, ослабить вожжи. Власти с 29 марта смягчат некоторые ограничения. С понедельника будет разрешено собираться компаниями на улице, а в середине апреля будут отменены дополнительные меры против COVID-19.

Германия и Норвегия призывают ЕС закупить «Спутник V» Кротость паче гордости: властям Германии стоит уже сейчас начинать диалог с Российской Федерацией о закупке вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью газете Die Welt. Политик отметил, что для применения вакцины нужна ее сертификация в Евросоюзе. Когда речь идет о здоровье нации, не время думать о происхождении препарата. Рамелов выступает за российский «Спутник V» на фоне острой необходимости получить все возможные лекарства, чтобы выйти из ковидного кризиса. В унисон с Берлином высказывается и Осло. Ранее в норвежском издании Resett сообщили, что Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации.