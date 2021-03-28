Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии
Мощный взрыв прогремел у римско-католической церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы. СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей сообщают по меньшей мере о десяти пострадавших. Раненых доставили в местную больницу. Это те, кто в момент взрыва выходил из храма. Прихожане внутри церкви остались целы и невредимы. Предположительно, атаку устроил террорист-смертник. Он скончался на месте. Пока никто не взял на себя ответственность за публичную расправу. Кто бы это ни был, ему удалось омрачить один из главных христианских праздников: сегодня католики всего мира за неделю до Пасхи отмечают Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Примечательно, что в разные годы террористы выбирают именно пасхальные торжества для атак на христиан. В 2017-м в Вербное воскресенье смертники взорвали три церкви в Египте, погибли 45 человек. Серия нападений в Шри-Ланке двумя годами позже в праздник Светлого Христова Воскресения унесла 253 жизни. В самой Индонезии помнят кровавые теракты в христианских церквях в мае 2018 года. Ко всем злодеяниям приложило руку запрещенное в России «Исламское государство».
В Британии задержаны 13 участников акции против локдауна
Гнев людской: 13 человек задержаны, девять полицейских ранены в британском Брадфорде. Неутешительный итог народных выступлений против очередного локдауна. Аналогичные акции проходят во многих городах страны. Уставшие от нескончаемого антиковидного карантина жители Соединенного Королевства прорывают оцепление и устраивают потасовки со стражами правопорядка. Третий карантин в государстве стал таким же строгим, как и первый: британцам запрещено выходить из дома без острой необходимости, закрыты все магазины, кроме продуктовых. Терпению наследников Шекспира пришел конец. Призрак ковида все еще бродит по Европе, где уже открыто говорят о третьей коронавирусной волне. При этом Лондон намерен, что называется, ослабить вожжи. Власти с 29 марта смягчат некоторые ограничения. С понедельника будет разрешено собираться компаниями на улице, а в середине апреля будут отменены дополнительные меры против COVID-19.
Германия и Норвегия призывают ЕС закупить «Спутник V»
Кротость паче гордости: властям Германии стоит уже сейчас начинать диалог с Российской Федерацией о закупке вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью газете Die Welt. Политик отметил, что для применения вакцины нужна ее сертификация в Евросоюзе. Когда речь идет о здоровье нации, не время думать о происхождении препарата. Рамелов выступает за российский «Спутник V» на фоне острой необходимости получить все возможные лекарства, чтобы выйти из ковидного кризиса. В унисон с Берлином высказывается и Осло. Ранее в норвежском издании Resett сообщили, что Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации.
Крым подаст иск из-за водной блокады трем гражданам Украины
Судебная претензия властей Крыма в связи с водной блокадой полуострова будет предъявлена трем гражданам Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. В это трио вошли бывшие депутаты Верховной рады Андрей Сенченко, Рефат Чубаров, а также действующий законодатель Мустафа Джемилев, известные своими русофобскими взглядами.
«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады», — сказал Константинов.
При этом парламентарий подчеркнул, что эта инициатива должна квалифицироваться как попытка геноцида. Ранее стало известно, что киевские власти собираются усилить водную блокаду Крымского полуострова. Для этого планируется укрепить дамбу Северо-Крымского канала.