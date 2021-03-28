Эстония вызвала недовольство в НАТО, сократив масштаб учений «Весенний шторм»

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

В Восточной Европе продолжается ротация бригады армейской авиации сухопутных войск США по плану операции «Атлантическая решимость». На латышскую авиабазу Лиелварде прибыли семь вертолетов UH-60 Black Hawk из состава 1-й бригады армейской авиации 1-й пехотной дивизии ВС Штатов. Они пробудут в республике ближайшие девять месяцев.

.@USArmy's ???????? UH-60 Black Hawk helicopters belonging to the 3-1 Assault Helicopter Battalion, 1st Combat Aviation Brigade, 1st Infantry Division @FightingFirst, arrived at Lielvārde AB, Latvia ???????? in support of Operation #AtlanticResolve, March 26, 2021.



???? by CPL Zanda Bergmane pic.twitter.com/YKZiX41hIV — Baltic Security (@balt_security) March 27, 2021

Эстония сократила масштаб учения «Весенний шторм», чем вызвала недовольство в НАТО. По сообщениям местной прессы, на мероприятие, которое должно пройти в ближайшее время, будут привлечены только 300 военнослужащих Кайтселиит (добровольческое военизированное формирование) вместо 2500, как планировалось ранее.

Начальник отдела подготовки Главного штаба Сил обороны Эстонии полковник Мати Тикерпуу заявил, что данное решение вызвало критику со стороны некоторых чиновников в НАТО, так как оно якобы подрывает боеготовность республики. С обвинениями он, конечно, не согласен и ссылается на то, что в Альянсе нет четких стандартов по подготовке войск территориальной обороны.

Это уже не первое решение Таллина о сокращении масштабов «Весеннего шторма». В феврале из-за обострения эпидобстановки в республике количество привлекаемых резервистов из Кайтселиит уменьшили вдвое — с 5 до 2,5 тысячи человек.

В американском порту Джексонвилл началась погрузка военной техники для отправки в Европу в рамках учений вооруженных сил США Defender Europe 2021. В переброске задействовано транспортное судно Командования морских перевозок ВМС США Bob Hope.

Военно-политические отношения

С 23 по 24 марта в Брюсселе прошло заседание министров иностранных дел стран НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Итоги мероприятия подтвердили наличие внутриполитического кризиса в организации и неспособность ее членов выработать единый подход к собственной внешней политике.

On 23-24 March, for the first time in over a year, #NATO Foreign Ministers will meet in-person @NATO HQ.



With #COVID-19 measures in place, Allied Ministers will discuss key issues on their agenda and prepare for the upcoming #NATOSummit in Brussels.#ForMin #WeAreNATO pic.twitter.com/Y7GQdNoqem — PLinNATO (@PLinNATO) March 23, 2021

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский провел телефонные переговоры с министром сухопутных войск Великобритании Джеймсом Хиппи. Чиновники обсудили дальнейшее углубление военного сотрудничества двух стран. Также Старобинский доложил британскому коллеге обстановку в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Строительство вооруженных сил

24 марта Минобороны Нидерландов сообщило о выделении 40 млн долларов на модернизацию базы заблаговременного складирования сухопутных войск США в голландской деревушке Эйгельсховен.

Глава оборонного ведомства Анк Бейлевелд заявила, что данное решение связано с желанием Пентагона интенсифицировать использование объекта. Выделяемые средства пойдут в том числе на реконструкцию складских ангаров и улучшение железнодорожной инфраструктуры объекта.

Аналогичные базы заблаговременного складирования развернуты в Германии, Польше, Италии и Бельгии. Их развитие и комплектование также продолжается.

В начале марта на базу в немецком Мангейме прибыл эшелон с 18 САУ М109А7 и 18 машинами транспортировки боеприпасов М992А3. А в конце февраля судно Liberty Passion доставило на базу заблаговременного складирования ВС США в Италии партию колесных бронемашин MRAP. Также в январе на объекте начались работы по строительству железной дороги, которая свяжет его с портом Ливорно.

@hqSDDC #SurfaceWarriors load MRAPs onto the cargo vessel Liberty Passion in support of a @USArmy Preposition Stock move in Italy. SDDC is globally postured to deliver readiness and

lethality to the joint warfighter. #TogetherWeDeliver @US_EUCOM @USArmyEURAF @FORSCOM pic.twitter.com/O9Ph7ga3xe — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) March 24, 2021

В настоящий момент продолжаются работы по строительству американских складов в Польше (г. Повидз), которое началось летом прошлого года. Оно должно завершиться к лету 2022-го. На объекте будут размещены 85 танков M1A2 Abrams, 130 боевых машин пехоты M2/M3 Bradley и 18 самоходных артиллерийских установок M109A6/A7 Paladin. Это штатный комплект американской бронетанковой бригады.

Объекты в Германии, Нидерландах и Польше хранят технику для европейского театра военных действий, а база в Италии обеспечивает интересы американцев в зоне ответственности бывшего африканского командования ВС США, которое недавно было объединено с европейским.

В США началась подготовка к управлению истребителями F-35 восьми польских пилотов. В прошлом году Варшава закупила для нужд вооруженных сил 32 самолета данного типа, их поставка начнется в 2024 году. Всего согласно контракту американцы должны обучить 24 пилота ВВС Польши, а также 90 человек технического персонала.

Эстонские СМИ сообщают, что Таллин изучает возможность совместной закупки береговых ракетных комплексов (БРК) с Латвией. Развитие береговой обороны закреплено в плане строительства Вооруженных сил Эстонии на 2022-2025 гг. По мнению военных, приобретение БРК с дальностью стрельбы 300+ км позволит обезопасить морские переброски союзников в республику.

Происшествия

Американский истребитель F-35B случайно выстрелил «в себя» из своей пушки. Один из снарядов разорвался сразу после выстрела, повредив нижнюю часть фюзеляжа самолета. Летчик не пострадал и ему удалось посадить самолет на базу.

Центр морской безопасности США классифицировал аварию как несчастный случай класса А, что является самым высоким уровнем в шкале чрезвычайных происшествий Вооруженных сил США. Он присваивается в случае полной потери самолета, гибели одного или нескольких человек, причинения материального ущерба на сумму не менее 2,5 млн долларов.

Кадровые назначения

Канцлером министерства обороны Эстонии назначен Кусти Салм. Последняя занимаемая им должность — глава Государственного центра оборонных инвестиций. До этого чиновник работал в Европейском оборонном агентстве, представительстве Эстонии в НАТО в качестве советника по сотрудничеству в области вооружений и начальником отдела оборонных инвестиций министерства обороны. Там Салм отвечал за формирование политики оборонных закупок, оборонной промышленности и научно-исследовательской деятельности.

Во время председательства Таллина в ЕС в 2017 году он руководил переговорами о создании Европейского оборонного фонда. Салм приступит к исполнению обязанностей 17 мая