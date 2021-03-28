Радикалов FARC подозревают в причастности к массовому убийству в Колумбии

Картаго, 28 марта. Четыре человека были убиты в муниципалитете Картаго департамента Валье-дель-Каука на юго-востоке Колумбии. О массовом убийстве сообщил Исследовательский институт по вопросам мира и развития (Indepaz).

Masacre en Cartago



En la zona urbana del municipio de Cartago, en cercanías a la plaza de mercado, fueron asesinados 2 hombres y 2 mujeres por sicarios.



Es la masacre #22 cometida en lo corrido de 2021 pic.twitter.com/4twJNzKGQ3 — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) March 28, 2021

Двое мужчин и две женщины были убиты наемниками недалеко от торговой площади. Это 22-е по счету массовое убийство, зарегистрированное в Колумбии в 2021 году. По словам свидетелей, на площади в момент убийства находились по крайней мере шесть человек.

Жертвами оказались 40-летняя Милагрос Вилкин Эрнандес, скончавшаяся в больнице, 28-летняя Леди Гарсиа Рестрепо, 26-летний Джон Деннис Агирре Санчес и 54-летний Хулио Сесар Монтаньо Бетанкур.

По сообщению местных СМИ, жертвы были убиты четырьмя неизвестными лицами в черной одежде на мотоциклах. Убийцы расстреляли своих жертв, а затем скрылись с места преступления. Полиция муниципалитета начала расследование.

В настоящее время Колумбия переживает худший период целенаправленного насилия со стороны вооруженных группировок с момента подписания мирного соглашения с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) в 2016 году.

Registrar el dolor de nuestro campesinos en #Colombia es muy duro, pero es un aliento para mostrar al mundo la violencia generada por el Gobierno.



Gracias a mi amigo @federicorios https://t.co/VPAS6nGPvN — Rosalba Alarcón Peña (@Rosa_Alcarajo) March 28, 2021

Вспышки насилия затронули более 13,4 тыс. колумбийцев, которые были вынуждены покинуть место жительства или изолироваться. Среди пострадавших 5 574 человека являются несовершеннолетними, сообщает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.