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Латинская Америка

Радикалов FARC подозревают в причастности к массовому убийству в Колумбии

Полиция не исключает причастность FARC к массовому убийству в Колумбии

Картаго, 28 марта. Четыре человека были убиты в муниципалитете Картаго департамента Валье-дель-Каука на юго-востоке Колумбии. О массовом убийстве сообщил Исследовательский институт по вопросам мира и развития (Indepaz).

Двое мужчин и две женщины были убиты наемниками недалеко от торговой площади. Это 22-е по счету массовое убийство, зарегистрированное в Колумбии в 2021 году. По словам свидетелей, на площади в момент убийства находились по крайней мере шесть человек.

Жертвами оказались 40-летняя Милагрос Вилкин Эрнандес, скончавшаяся в больнице, 28-летняя Леди Гарсиа Рестрепо, 26-летний Джон Деннис Агирре Санчес и 54-летний Хулио Сесар Монтаньо Бетанкур.

Полиция не исключает причастность FARC к массовому убийству в Колумбии

По сообщению местных СМИ, жертвы были убиты четырьмя неизвестными лицами в черной одежде на мотоциклах. Убийцы расстреляли своих жертв, а затем скрылись с места преступления. Полиция муниципалитета начала расследование.

В настоящее время Колумбия переживает худший период целенаправленного насилия со стороны вооруженных группировок с момента подписания мирного соглашения с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) в 2016 году.

Вспышки насилия затронули более 13,4 тыс. колумбийцев, которые были вынуждены покинуть место жительства или изолироваться. Среди пострадавших 5 574 человека являются несовершеннолетними, сообщает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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