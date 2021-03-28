Татьяна Арнтгольц рассказала о рождении сына

Москва, 28 марта. Актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц откровенно рассказала поклонникам об эмоциях, которые она испытала при рождении второго ребенка.

Звезда открыла рубрику «вопрос-ответ» на своей странице в Instagram. Больше всего интернет-пользователей интересовала личная жизнь звезды. Фанаты спрашивали, почему она долго скрывала беременность и как себя чувствует после рождения сына.

На вопрос фолловеров, каково это вновь стать мамой, звезда ответила лаконично: «Это космос». Она добавила, что чувствует себя абсолютно счастливой.

Знаменитость сообщила, что долго в декретном отпуске засиживаться не собирается. Она уже приступила к съемкам «Жди меня».

«За год пандемии вся страна в «декрете» насиделась», — написала артистка.

Арнтгольц родила сына от актера Марка Богатырева. Малыш появился на свет в середине февраля этого года. Богатырев назвал рождение ребенка настоящим счастьем. У Татьяны подрастает еще дочь от брака с актером Иваном Жидковым. Девочке сейчас 11 лет.