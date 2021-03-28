Американский «монстр» хочет лишить РФ львиной доли заказов на мировом рынке оружия

Власти США обеспокоены тем, что Россия является основным игроком на мировом рынке оружия, поэтому американцы хотят лишить Москву львиной доли заказов. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Берлинская газета Bild am Sonntag сообщила о проведенном исследовании, в результате которого было выяснено, что немецкие субмарины оснащены навигационными устройствами, разработанными в России компанией «Транзас». По данным издания, Берлин начал сотрудничать с российской компанией в 2005 году. При канцлере Герхарде Шредере российскими навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000, которая была установлена на современных подлодках U35 и U36.

Компания «Транзас» была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторе. Bild am Sonntag отмечает, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение, занимающееся военной тематикой, осталось у России. В ответ на запрос о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в Минобороны Германии заявили, что правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал исследование немецкого издания. По его словам, немцы заказали российские комплектующие для своих кораблей еще при канцлере Герхарде Шредере — когда отношения между Москвой и Берлином находились на высоком уровне.

«Все начиналось еще в те времена, когда у нас с Германий был «медовый месяц», а во главе страны находился друг России Герхард Шредер. Это были хорошие времена, поскольку Берлин поддерживал Москву во многих внешнеполитических моментах. Хочу заметить, что на некоторых наших малых ракетных кораблях проекта «Буян-М» стоят немецкие дизельные установки, которые хорошо себя зарекомендовали. То, что на немецких подлодках стоят наши системы, говорит о их высоком качестве», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса напомнил, что американский военно-промышленный «монстр» работает на полную катушку. Поэтому США хотят лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия, чтобы продавать свое вооружение странам, которые сегодня сотрудничают с Москвой.

«Сегодня Америка один из главных секционных ударов пытается нанести по нашему военно-промышленному комплексу (ВПК). Но несмотря на усилия США, мы продолжаем удерживать второе место в мире по поставкам вооружения. Естественно, американцы этим обеспокоены, не как с политической точки зрения, как с экономической. Американский «монстр ВПК» работает и днем, и ночью, о чем свидетельствуют запредельные суммы, выделяемые США на военные нужды», — указал эксперт.

Василий Дандыкин считает, что в будущем стоит ожидать новых подобных расследований иностранных СМИ, поскольку американцы завидуют России, создающей новейшие виды вооружения, которым нет аналога в мире.

«Также нападки на Россию со стороны западных стран происходят из-за технологического рывка нашей страны. Вашингтон в этом плане активно поддерживает Брюссель, поэтому, скорее всего, на страницах издания Bild am Sonntag и вышла такая статья. Не секрет, что Россия сейчас обладает системами вооружения, которые превосходят западные образцы вооружения. Чего стоят только гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Думаю, что мы еще не раз увидим подобного рода статьи на фоне той борьбы, которую проводят США и, увы, Европа против России. Но и в этой ситуации можно найти плюсы: нам должно быть приятно, что наши системы стоят на новейших немецких подлодках. Это показывает, что Россия является высокотехнологической страной, которая создает качественные навигационные системы. Немногие страны мира могут похвастаться наличием собственных глобальных навигационных спутниковых систем. У нас такая есть — ГЛОНАСС», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что истребитель Военно-воздушных сил США решил сбить сам себя.