Россиянам рассказали, какие продукты помогут справиться с весенним упадком сил

Красноярск, 28 марта. Весенний упадок сил может помешать привычному образу жизни. В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогут справиться с этой проблемой.

Вернуть утраченное чувство бодрости поможет правильно составленный рацион. Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на бананы, в которых содержится большое количество магния и калия. Кроме того, этот фрукт считается прекрасным источником клетчатки, фруктозы и глюкозы, а также витаминов E, C и B6.

Получить заряд энергии можно с помощью яиц, которые богаты железом, белками и холином. Благодаря такому набору происходит не только ускорение работы мозга, но и наращивание мышечной массы тела.

В рацион стоит включить и орехи, которые способствуют нормализации обмена веществ и стимуляции работы мозга. Еще одним полезным продуктом оказались цитрусовые. При этом эффективной в борьбе с упадком сил может быть не только их мякоть, но и кожура, в которой содержатся бодрящие эфирные масла.

Диетолог Елена Златинская ранее объяснила, как предотвратить появление весеннего авитаминоза. Так, следует воздержаться от употребления сахаросодержащих продуктов, фастфуда и кондитерских изделий.