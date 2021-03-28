Екатеринбуржец зарезал сына в подъезде дома и попал под следствие

Екатеринбург, 28 марта. Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на улице Победы. К убийству может быть причастен его отец.

По версии следствия, екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал сына. От полученных травм он скончался, передает агентство URA.RU со ссылкой на источник в Следственном комитете. Подозреваемого уже задержали.

Следователи работают с мужчиной, однако показания в настоящий момент он дать не может, поскольку фигурант дела до сих пор сильно пьян. Официальных комментариев следственное управление СКР по Свердловской области пока не дает. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.