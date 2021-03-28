Анна Седокова рассказала, какое блюдо может съесть даже на ночь

Москва, 28 марта. Певица и актриса Анна Седокова рассказала поклонникам о своей любимой еде. Рецептом блюда артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Из всех блюд мира артистка отдает предпочтение гречневой каше с колбасой и грибами. Певица неустанно следит за своей фигурой, однако ради любимого лакомства она делает послабления в своем режиме. Для приготовления гречки первым делом Седокова нарезает колечками колбасу и поджаривает на масле. Затем к ним добавляется гречневая крупа и грибы.

«Сила в простоте. Смотрите карусель. Сосиски колечками, сервелат поджариваем на авокадо-масле. Отдельно у меня всегда есть уже готовая гречка с грибамии», — поделилась певица.

Завершает блюдо артистка трюфельным маслом, благодаря аромату которого еда играет совсем другими красками. Сытный ужин она сочетает с легким салатом с горгонзолой. Рецепт звезда раскрывать не стала.

Недавно артистка шокировала поклонников своим заявлением. Седокова решила войти в новый режим питания – полностью отказалась от мяса, молочных напитков и алкоголя. Фанаты заподозрили болезнь у своего кумира. Однако певица поспешила всех заверить, что с ней все хорошо, и она просто решила в очередной раз заняться своей внешностью.