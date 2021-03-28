Intelligence Online: Макрон предложит Киеву заменить советские МиГ-29 на Rafale

Париж, 28 марта. Зарубежные СМИ сообщают о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить Украине приобрести французские истребители Rafale.

Информация о планах французского лидера появилась в медиа в преддверии его поездки на Украину, в рамках которой планируется также обсуждения тем, касающихся перевооружения украинской армии в соответствии со стандартами НАТО. В Intelligence Online пишут, что Макрон собирается предложить Киеву покупку французских истребителей Rafale.

«Возможная продажа Rafale Украине станет приоритетом в обсуждении во время предстоящего визита [Макрона]. Президент Франции верит в шансы на победу Rafale в бывшем оплоте советской промышленности», — говорится в материале зарубежного издания.

Журналисты добавили, что Париж «включается в гонку по замене советских истребителей МиГ-29 в ВВС Украины». Ранее аналогичные заявления исходили из США в отношении истребителей F/A-18.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне — тезис был закреплен на официальном уровне в новой национальной стратегии военной безопасности страны. В документе главный акцент сделан на войну, которая будет вестись в основном на территории Украины.