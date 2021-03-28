Анна Хилькевич пожаловалась на сложный характер старшей дочери

Москва, 28 марта. Популярная актриса Анна Хилькевич сообщила, что у ее старшей дочери Арианны сложный характер: девочка очень упряма.

По словам звезды «Универа», почти с первых дней она поняла, что с этим ребенком будет не все так просто. Девочка очень упрямая: у нее на все есть свое мнение, и она не готова ни под кого подстраиваться.

«Я не оцениваю это в категориях «хорошо» или «плохо» — это просто факт. Но я стараюсь ее научить договариваться и хотя бы иногда идти на компромиссы», — рассказала артистка на своей странице в Instagram.

Знаменитость добавила, что порой у нее с дочерью происходят «ярые баталии». Поводом становится желание ребенка есть огромное количество конфет. Хилькевич как хорошая мать не разрешает дочери сметать с полок сладости.

Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. В браке у супружеской пары родились две дочери: Арианна и Мария. Старшая появилась на свет в 2015 году, а младшая — в 2018 году. Недавно знаменитость поделилась редкими кадрами периода, когда была в интересном положении.