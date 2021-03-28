В Великобритании нашли способ избавиться от ложных воспоминаний

Лондон, 28 марта. Метод, благодаря которому человек может избавиться от ложных воспоминаний, разработали ученые из Великобритании совместно с коллегами из ФРГ.

Ложные воспоминания опасны для человека тем, что они могут негативно влиять на его судьбу, напомнили ученые. Например, если речь идет о разбирательствах в суде или в полиции. Специалисты Портсмутского университета в Великобритании нашли способ, как избежать связанных с этим явлением неприятных ситуаций.

Эксперимент, благодаря которому разработана методика, проводился с участием 52 добровольцев, поделились медики. Им предложили углубиться в свои детские воспоминания, а их родители внушали участникам исследования ложную информацию. Позже волонтеров попросили вспомнить о каждом из них, однако ученые в своей работе использовали две психологические стратегии.

Сначала участникам опыта говорили, что информация из прошлого не всегда основана на опыте других людей. При применении второй психологической стратегии эксперты внушали людям, что многократные просьбы что-то вспомнить способны спровоцировать ложные воспоминания. После ученые пришли к выводу, что при воспроизведении в памяти каждого из отдельных случаев необходимо четко отбирать информацию из прошлого, вспоминая о том или ином событии.

Полушария головного мозга взаимодействуют теснее, чем считалось в прошлом. Ученые ранее установили, что человеческие воспоминания хранятся как в левой, так и в правой половине мозга.