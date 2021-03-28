Политолог Кемени обвинил власти США в попытке скрыть хаос в стране

Будапешт, 28 марта. Американские власти пытаются скрыть хаос, который сейчас царит в стране, чтобы мир не видел, в каком состоянии они находятся, заявил венгерский политолог Ласло Кемени.

По словам эксперта, правящие круги в Вашингтоне думают, что Соединенные Штаты находятся во главе всего человечества, однако для них уже нет там места.

«Америка сейчас старается все свои проблемы, а они остались, они никуда не исчезли, старается все эти проблемы замять, скрыть от остального мира, чтобы мир не видел, в каком состоянии находится Америка», — подчеркнул Кемени в комментарии изданию «Украина.ру».

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что создание многоракетных перехватчиков откроет для армии Российской Федерации новые перспективы в отражении нападения групп гиперзвуковых ракет США.